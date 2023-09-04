РФ запропонувала Китаю і Північній Кореї провести спільні військово-морські навчання, — ЗМІ

У Південній Кореї повідомили, що такі дії будуть відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою "Щит свободи Ульчі", які проводилися з 21 по 31 серпня.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував лідеру КНДР Чім Чен Ину провести тристоронні військові морські навчання разом із Китаєм. Про це заявив директор Національної розвідувальної служби Південної Кореї Кім Ке Хен, пише Yonhap News Agency.

Повідомляється, що Шойгу відвідував КНДР ще з 25 по 27 липня.

Як заявив представник правлячої партії "Народна влада" Ю Сан Бом, ці дії будуть відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою "Щит свободи Ульчі", які проводилися з 21 по 31 серпня.

Видання пише, що розвідка Південної Кореї підтвердила 2 запуски Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності минулого тижня. Однак вдалим виявився тільки один запуск. Хоча в Пхеньяні говорили про зворотне.

Нагадаємо, що наприкінці липня західні експерти оцінили поїздку Шойгу до Північної Кореї. Москва і Пхеньян переслідують власні стратегічні цілі. Для режиму Кім Чен Ина важлива політична підтримка з боку ядерних держав і членів Радбезу ООН, а для РФ відкривається перспектива поставок необхідного озброєння і боєприпасів.

Також журналісти писали, що Кім Чен Ин похвалився Шойгу забороненими ООН балістичними ракетами. Так, балістичні ракети з ядерними боєголовками заборонені резолюціями Ради безпеки ООН, які підтримали РФ і Китай.