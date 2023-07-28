Кім Чен Ин похвалився Шойгу забороненими ООН балістичними ракетами, — Reuters

За словами журналістів, балістичні ракети з ядерними боєголовками заборонені резолюціями Ради безпеки ООН, які підтримали РФ і Китай.

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Глава Північної Кореї Кім Чен Ин під час оборонної виставки, на якій був присутній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, показав заборонені ООН балістичні ракети. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, Сергій Шойгу і китайська делегація на чолі з членом Політбюро Комуністичної партії прибули цього тижня до Північної Кореї на 70-ту річницю закінчення Корейської війни, яку відзначають у Північній Кореї як "День Перемоги".

Повідомляється, що під час одного із заходів, Кім Чен Ин показав балістичні ракети з боєголовками, які заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Примітно те, що ці ж резолюції, як зазначили журналісти, свого часу підписали Росія і Китай.

"Ракети з ядерною зброєю заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, ухваленими за підтримки Росії та Китаю. Але цього тижня вони послужили яскравим тлом для демонстрації солідарності країн, об'єднаних суперництвом зі США", — йдеться в матеріалі.

Крім того, як повідомляється, що Кім Чен Ин висловив свою думку про захист "суверенітету, розвитку та інтересів двох країн від свавілля і свавілля імперіалістів". Йдеться про Росію та Китай. Так, вторгнення РФ в Україну не згадувалося, проте глава Міноборони КНДР Кан Сун Нам сказав, що Пхеньян повністю підтримує російську боротьбу нібито за справедливість.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ назвав армію КНДР "найсильнішою у світі". Шойгу подякував Північній Кореї за прийом і підтвердив намір Москви зміцнювати співпрацю з Північною Кореєю.

Крім того, журналісти повідомили, що в КНДР показали можливості нового танка M2020. Аналізуючи кадри корейських ЗМІ експерти зазначили, що танк продемонстрував "вражаючу дальність стрільби". Водночас, за деякими даними, знаряддя ОБТ не має автомата заряджання і не може вести вогонь керованими ракетами.