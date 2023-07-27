Візит Шойгу до Північної Кореї: міністр оборони РФ назвав армію КНДР "найсильнішою у світі"

Міністр оборони КНДР Кан Сун Нам заявив про згуртованість Північної Кореї і Росії в боротьбі проти "спільного ворога" і протистоянні "стратегії світового панування США".

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Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу виступив із промовою під час візиту до Північної Кореї, приуроченого до 70-річчя закінчення Корейської війни. Про це пише Центральне телеграфне агентство Корейської Народно-Демократичної Республіки 27 липня.

Повідомляють, що Міністерство оборони КНДР влаштувало прийом на честь російської делегації, у якому взяли участь міністр оборони РФ Сергій Шойгу, надзвичайний і повноважний посол Росії в КНДР Олександр Мацегора, а також низка високопоставлених командирів північнокорейської армії.

Виступаючи з промовою, міністр оборони КНДР Кан Сун Нам назвав візит Сергія Шойгу до Північної Кореї "знаменним моментом", який показує згуртованість двох країн в "історичній боротьбі" проти "спільного ворога".

За словами глави північнокорейського оборонного відомства, РФ і КНДР мають протистояти "стратегії світового панування США", а також і надалі зміцнювати взаємодію і співпрацю.

Зі свого боку Сергій Шойгу подякував Північній Кореї за прийом і підтвердив намір Москви зміцнювати співробітництво з Північною Кореєю.

Глава Міноборони РФ також заявив, що Корейська народна армія (КНА) невпинно зміцнювала свою міць, унаслідок чого стала "найсильнішою у світі армією".

Як зазначає російське видання The Moscow Times, у Москві про такі висловлювання міністра не повідомляли.

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що внаслідок переговорів між міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і главою військового відомства КНДР Кан Сун Намом, які відбулися в Пхеньяні, було оголошено про намір розвивати військове співробітництво між двома країнами.

Ми також повідомляли, що за даними Bloomberg від 26 липня, секретні угоди з РФ допомагають Кім Чен Ину фінансувати ядерну програму КНДР. На Заході припускають, що натомість Пхеньян дає Москві боєприпаси для війни з Україною, проте в Північній Кореї це заперечують.