Визит Шойгу в Северную Корею: министр обороны РФ назвал армию КНДР "сильнейшей в мире"

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил о сплоченности Северной Кореи и России в борьбе против "совместного врага" и противостоянии "стратегии мирового господства США".

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выступил с речью во время визита в Северную Корею, приуроченному к 70-летию окончания Корейской войны. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Корейской Народно-Демократической Республики 27 июля.

Сообщается, что Министерство обороны КНДР устроило прием в честь российской делегации, в котором приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, а также ряд высокопоставленных командиров северокорейской армии.

Выступая с речью, министр обороны КНДР Кан Сун Нам назвал визит Сергея Шойгу в Северную Корею "знаменательным моментом", который показывает сплоченность двух стран в "исторической борьбе" против "совместного врага".

По словам главы северокорейского оборонного ведомства, РФ и КНДР должны противостоять "стратегии мирового господства США", а также продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество.

В свою очередь Сергей Шойгу поблагодарил Северную Корею за прием и подтвердил намерение Москвы укреплять сотрудничество с Северной Кореей.

Глава Минобороны РФ также заявил, что Корейская народная армия (КНА) неустанно укрепляла свою мощь, в результате чего стала "сильнейшей в мире армией".

Как отмечает российское издание The Moscow Times, в Москве о подобных высказываниях министра не сообщали.

Напомним, 26 июля стало известно, что в результате переговоров между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой военного ведомства КНДР Кан Сун Намом, которые прошли в Пхеньяне, было объявлено о намерении развивать военное сотрудничество между двумя странами.

Мы также сообщали, что по данным Bloomberg от 26 июля, секретные сделки с РФ помогают Ким Чен Ыну финансировать ядерную программу КНДР. На Западе предполагают, что взамен Пхеньян дает Москве боеприпасы для войны с Украиной, однако в Северной Корее это отрицают.