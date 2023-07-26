Для зміцнення співпраці: Шойгу зустрівся з міністром оборони Північної Кореї (фото)

У росЗМІ стверджують, що в КНДР Шойгу запросила влада країни. Міністр оборони РФ вважає, що ця зустріч сприятиме "зміцненню взаємодії між оборонними відомствами" обох держав.

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У результаті переговорів між Міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і главою військового відомства Північної Кореї Каном Сун Намом, які відбулися в Пхеньяні, було оголошено про намір розвивати військове співробітництво між двома країнами. Про це повідомляє російське видання Інтерфакс.

"Із вдячністю скористався запрошенням відвідати столицю дружньої держави Росії", — повідомив Шойгу, висловивши свою вдячність за запрошення відвідати столицю дружньої держави.

Він висловив упевненість у тому, що проведені переговори сприятимуть "зміцненню взаємодії між оборонними відомствами" обох держав.

Шойгу зустрівся з міністром оборони Північної Кореї

Нагадаємо, що керівництво КНДР запропонувало РФ допомогу в боротьбі з недавнім заколотом, який влаштував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Заступник голови міністра закордонних справ Північної Кореї Ім Чон Іль провів зустріч із послом РФ у Пхеньяні Олександром Мацегорою. Під час бесіди він висловив тверду впевненість у тому, що заколот Євгена Пригожина в РФ буде успішно придушено.

А також північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв розширити військові навчання і посилити готовність країни до війни. Він головував на засіданні Центральної військової комісії правлячої Робітничої партії КНДР. На ньому офіційні особи обговорили "основні військово-політичні завдання" країни на 2023 рік, а також "довгострокові питання, що стосуються орієнтації на "будівництво армії".