Постійне розширення: Кім Чен Ин прямо заявив, що готує КНДР до можливої війни, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що вже в середу, 8 лютого, Північна Корея проведе військові навчання на честь річниці заснування своїх збройних сил.

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Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв розширити військові навчання та посилити готовність країни до війни. Про це пише Reuters.

Видання пише, що Кім Чен Ин головував на засіданні Центральної військової комісії керівної Робочої партії КНДР. На ньому офіційні особи обговорили "основні військово-політичні завдання" країни на 2023 рік, а також "довгострокові питання щодо орієнтації на "будівництво армії".

"Обговорювалося питання про постійне розширення та посилення операцій і бойових навчань КНА (Корейської народної армії, ред.), щоб впоратися зі ситуацією, що склалася", — сказано в повідомленні держЗМІ Північної Кореї.

Журналісти зазначили, що вже у середу 8 лютого КНДР проведе військові навчання на честь річниці заснування своїх збройних сил.

У матеріалі сказано, що водночас Пхеньян засудив військові навчання США та Південної Кореї. У КНДР впевнені, що Вашингтон і Сеул досягли якоїсь "останньої червоної лінії".

"Військово-політична ситуація на Корейському півострові та в регіоні досягла останньої червоної лінії через безрозсудні військово-конфронтаційні маневри та ворожі дії США та їхні васальні сили", — йдеться у заяві уряду КНДР.

Крім того, повідомляється, що Північна Корея поки що не зацікавлена в переговорах зі Сполученими Штатами, які мають зупинити свою "ворожу політику".

Раніше Фокус писав, що генсек НАТО Столтенберг заявив, що Північна Корея поставила "вагнерівцям" ракети для війни РФ з Україною. За словами генсека НАТО, такі постачання ще більше розпалюють агресивну війну РФ проти України. Він закликав владу КНДР припинити подібні провокації та дотримуватися міжнародного права.

Ще нагадаємо, що ЗМІ заявили, що КНДР відправить на окуповані території України своїх силовиків. За словами журналістів, північнокорейці не братимуть участі у бойових діях. Передбачається, що на схід відправлять від 300 до 500 осіб.

Також повідомлялося, що Кім Чен Ин не з'являється на публіці вже 35 днів. Це другий найтриваліший період зникнення лідера Північної Кореї. 2014 року його не бачили протягом 40 днів.