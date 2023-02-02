У лютому чи березні: КНДР відправить на окуповані території України своїх силовиків, — ЗМІ

За словами журналістів, північнокорейці не братимуть участі у бойових діях. Передбачається, що на схід відправлять від 300 до 500 осіб.

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Північна Корея збирається відправити на окуповані території України поліцейських та військових. Так, уряд КНДР ще 20 січня наказав північнокорейським торговим компаніям у Росії відібрати персонал для цього. Про це пише Daily NK.

Повідомляється, що всі торгові компанії, які отримали замовлення, пов'язані з військовими чи службами громадської безпеки. Тому передбачається, що в Україну відправлять силовиків, а не цивільних осіб.

Видання пише, що солдатів та співробітників громадської безпеки легше контролювати, ніж цивільних осіб. В Україну відправлять молодих людей віком від 19 до 27 років, сім'ї яких перебувають у КНДР.

Як пишуть журналісти, Пхеньян наказав компаніям завершити підбір персоналу до кінця січня. Передбачається, що північнокорейці поїдуть в Україну в середині лютого чи на початку березня. Кількість особового складу — невідома. Передбачається, що йдеться приблизно про 300-500 осіб.

У матеріалі йдеться, що невідомо також і те, які саме завдання північнокорейці виконуватимуть в Україні. Найімовірніше, брати участь у бойових діях їм не накажуть, вони займатимуться відновлювальними роботами.

За словами журналістів, у такий спосіб Північна Корея зможе заробити іноземну валюту.

Раніше Фокус писав, що генсек НАТО Столтенберг заявив, що Північна Корея поставила "вагнерівцям" ракети для війни РФ з Україною. Так, такі постачання ще більше розпалюють агресивну війну РФ проти України. Він закликав владу КНДР припинити такі провокації та дотримуватися міжнародного права.

Ще нагадаємо, що США готові застосувати ядерну зброю, щоб захистити Південну Корею від КНДР. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що потрібно розширювати співпрацю з Токіо та Сеулом через загрозу Китаю та Північної Кореї.