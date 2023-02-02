В феврале или марте: КНДР отправит на оккупированные территории Украины своих силовиков, — СМИ

По словам журналистов, северокорейцы не будут принимать участие в боевых действиях. Предполагается, что на восток Украины отправят от 300 до 500 человек.

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Северная Корея собирается отправить на оккупированные территории Украины полицейских и военных. Так, правительство КНДР еще 20 января приказало северокорейским торговым компаниям в России отобрать персонал для этого. Об этом пишет Daily NK.

Сообщается, что все торговые компании, получившие заказ, связаны с военными или службами общественной безопасности. Поэтому предполагается, что в Украину будут отправлены силовики, а не гражданские лица.

Издание пишет, что солдат и сотрудников общественной безопасности легче контролировать, чем гражданских лиц. В Украину отправят молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет, чьи семьи находятся в КНДР.

Как пишут журналисты, Пхеньян приказал компаниям завершить подбор персонала к концу января. Предполагается, что северокорейцы поедут в Украине в середине февраля или в начале марта. Количество личного состава – неизвестно. Предполагается, что речь идет примерно о 300-500 человек.

В материале сказано, что неизвестно также и то, какие именно задачи северокорейцы будут выполнять в Украине. Скорее всего, принимать участие в боевых действиях им не прикажут. Скорее всего, они будут заниматься восстановительными работами.

По словам журналистов, таким способом Северная Корея сможет заработать иностранную валюту.

Ранее Фокус писал, что генсек НАТО Столтенберг заявил, что Северная Корея поставила "вагнеровцам" ракеты для войны РФ с Украиной. Так, такие поставки еще больше разжигают агрессивную войну РФ против Украины. Он призвал власти КНДР прекратить подобные провокации и соблюдать международное право.

Еще напомним, что США готовы применить ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею от КНДР. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что нужно расширять сотрудничество с Токио и Сеулом, из-за угрозы Китая и Северной Кореи.