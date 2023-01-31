США готовы применить ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею от КНДР

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что нужно расширять сотрудничество с Токио и Сеулом, из-за угрозы Китая и Северной Кореи.

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Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Южную Корею заявил о повышении уровня сотрудничества между странами. Об этом сообщает DW.

Сеул добивается от Вашингтона больших гарантий на фоне растущей ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. В ходе переговоров между Остином и Ли Чон Супом стороны договорились расширять учения, чтобы северокорейские угрозы были видны с места.

Глава Пентагона отмечает, что сотрудничество с Сеулом укрепляет совместную оборону с Японией. При этом в издании отношения между Японией и Южной Кореей назвали напряженными.

"США привержены к использованию всего спектра обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи", — заявил Остин.

Перед этим в Южную Корею прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также укрепляет отношения с Сеулом на фоне угрозы Китая и Северной Кореи. Это направлено на предотвращение применения КНДР ядерного оружия.

Пхеньян в 2022 году провел рекордное количество ракетных испытаний. Считается, что некоторые из них способны достичь побережья США. Американская разведка отмечает, что КНДР может готовиться к первым с 2017 года ядерным испытаниям.

Напомним, 30 января генсек НАТО призвал Южную Корею к прямым поставкам оружия в Украину несмотря на политику запрета экспорта оружия в воюющие страны.

10 января СМИ писали, что Южная Корея и Япония задумываются над ядерным оружием.