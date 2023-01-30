"Несмотря на запрет": НАТО призывает Южную Корею к прямым поставкам оружия в Украину

Южная Корея придерживается политики, запрещающей экспорт вооружений в воюющие страны. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг привел в пример Германию, Норвегию и Швецию, которые изменили свою политику, чтобы помочь Украине.

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В понедельник, 30 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своей речи в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле обратился к южнокорейскому руководству с призывом пересмотреть действующую политику относительно запрета на экспорт вооружений в воюющие страны, передает CNN.

В своем заявлении Столтенберг призвал Южную Корею к большей и конкретной активности по части военной поддержки Украине и привел в пример некоторые европейские страны, которые прежде придерживались аналогичных запретительных мер.

"Ряд союзников по НАТО, которые придерживались политики, запрещающей экспорт вооружений в страны, находящиеся в состоянии конфликта, теперь пересмотрели такую политику", — заявил Столтенберг. Генсек НАТО упомянул о Германии, Норвегии и Швеции, кандидате на вступление в Альянс. Все эти страны стали оказывать Украине военную помощь вопреки существовавшему ранее запрету.

По его словам, если мы верим в свободу и демократию, если не хотим, чтобы победило самодержавие и тирания, тогда Украине нужно оказать военную помощь.

"Когда в прошлом году произошло полномасштабное вторжение, многие страны изменили свою политику, потому что поняли, что единственный способ отстоять демократию, — помочь Украине победить и создать условия для прочного мира посредством военной поддержки", — заявил Столтенберг.

В указе президента Южной Кореи, гарантирующем соблюдение "Закона о внешней торговле", отмечается, что экспорт возможен только в "мирных целях".

Южная Корея также подписала Договор ООН о торговле оружием, призванный контролировать поставки вооружений и условиях его использования.

Напомним, что ВСУ нужны F-16, так как Путин задумал опасную эскалацию в Украине. По словам британского аналитика Майкла Кларка, нынешние успехи ВСУ на земле объясняются тем, что россияне не контролируют воздух.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным аналитиков из ISW, Западу нужно было начать поставлять танки, артиллерию и прочую военную технику в Украину еще летом 2022 года, чтобы ВСУ могли проводить контратаки сразу же после наступления россиян.