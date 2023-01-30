"Попри заборону": НАТО закликає Південну Корею до прямих постачань зброї в Україну

Південна Корея дотримується політики, що забороняє експорт озброєнь до воюючих країн. Але генсек НАТО Єнс Столтенберг навів приклад Німеччини, Норвегії та Швеції, які змінили свою політику, щоб допомогти Україні.

Related video

У понеділок, 30 січня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час своєї промови в Інституті перспективних досліджень Чея в Сеулі звернувся до південнокорейського керівництва із закликом переглянути чинну політику щодо заборони експорту озброєнь до воюючих країн, передає CNN.

У своїй заяві Столтенберг закликав Південну Корею до більшої та конкретної активності щодо військової підтримки Україні та навів у приклад деякі європейські країни, які раніше дотримувалися аналогічних заборонних заходів.

"Низка союзників з НАТО, які дотримувалися політики, що забороняє експорт озброєнь до країн, які перебувають у стані конфлікту, тепер переглянули таку політику", — заявив Столтенберг. Генсек НАТО згадав про Німеччину, Норвегію та Швецію, кандидата на вступ до Альянсу. Всі ці країни стали надавати Україні військову допомогу всупереч забороні, що існувала раніше.

За його словами, якщо ми віримо у свободу та демократію, якщо не хочемо, щоб перемогло самодержавство та тиранія, тоді Україні потрібно надати військову допомогу.

"Коли минулого року відбулося повномасштабне вторгнення, багато країн змінили свою політику, тому що зрозуміли, що єдиний спосіб відстояти демократію — допомогти Україні перемогти і створити умови для міцного миру за допомогою військової підтримки", — заявив Столтенберг.

В указі президента Південної Кореї, який гарантує дотримання "Закону про зовнішню торгівлю", зазначається, що експорт можливий лише з "мирною метою".

Південна Корея також підписала Договір ООН про торгівлю зброєю, покликаний контролювати постачання озброєнь та умови її використання.

Нагадаємо, що ЗСУ потрібні F-16, оскільки Путін задумав небезпечну ескалацію в Україні. За словами британського аналітика Майкла Кларка, нинішні успіхи ЗСУ на землі пояснюються тим, що росіяни не контролюють повітря.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними аналітиків з ISW, Заходу потрібно було почати постачати танки, артилерію та іншу військову техніку в Україну ще влітку 2022 року, щоб ЗСУ могли проводити контратаки відразу після настання росіян.