США готові застосувати ядерну зброю, щоб захистити Південну Корею від КНДР

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що потрібно розширювати співпрацю з Токіо та Сеулом через загрозу Китая та Північної Кореї.

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Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Південної Кореї заявив про підвищення рівня співробітництва між країнами. Про це повідомляє DW.

Сеул домагається від Вашингтона великих гарантій на тлі ядерної загрози, що зростає з боку Північної Кореї. Під час переговорів між Остіном і Лі Чон Супом сторони домовилися розширювати навчання, щоб північнокорейські загрози було видно з місця.

Глава Пентагону зазначає, що співпраця із Сеулом зміцнює спільну оборону з Японією. Водночас у виданні відносини між Японією та Південною Кореєю назвали напруженими.

"США віддані використанню всього спектра звичайних і ядерних засобів стримування для захисту Південної Кореї", — заявив Остін.

Перед цим до Південної Кореї прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він також зміцнює відносини із Сеулом на тлі загрози Китая та Північної Кореї. Це спрямоване на запобігання застосуванню КНДР ядерної зброї.

Пхеньян у 2022 році провів рекордну кількість ракетних випробувань. Вважається, деякі з них здатні досягти узбережжя США. Американська розвідка зазначає, що КНДР може готуватися до перших з 2017 року ядерних випробувань.

Нагадаємо, 30 січня генсек НАТО закликав Південну Корею до прямих постачань зброї в Україну, попри політику заборони експорту зброї до країн у стані війни.

10 січня ЗМІ писали, що Південна Корея та Японія замислюються над ядерною зброєю.