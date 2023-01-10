"Наскільки сильна парасолька США?": Південна Корея та Японія задумалися про ядерну зброю, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що у Сеулі та Токіо стурбовані тим, що США відмовилися від прямого військового втручання у війні РФ проти України. Там вважають, що американці підуть багато, аби не допустити ядерної війни.

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У Японії та в Південній Кореї зростає занепокоєння щодо розширеного ядерного стримування або так званої "ядерної парасольки" Сполучених Штатів. Про це пише видання The Diplomat.

Повідомляється, що російсько-українська війна, що триває, дала східноазіатським політикам і громадськості серйозні підстави вважати, що щоб уникнути ядерної війни Вашингтон не вживатиме прямих військових дій проти країн, у яких є ядерна зброя. Там добре пам'ятають, що президент США Джо Байден унеможливив варіант втручання американської армії у війну.

У матеріалі сказано, що це різко контрастує з війною в Перській затоці (1990–1991 рр.), коли тодішній президент Іраку Саддам Хусейн вторгся до сусіднього Кувейту, а коаліція, яку очолює Сполучені Штати, безпосередньо воювала проти Іраку.

Журналісти пишуть, що це посилює підозри Токіо та Сеула в тому, що ядерна парасолька США може мати деякі "дірки" і не забезпечувати реального захисту від інших ядерних держав, включаючи Китай та Північну Корею.

Крім того, як йдеться у матеріалі, Японія та Південна Корея потребують посиленого ядерного стримування з боку США, тому що їхні сусіди, Росія та Північна Корея почали прямо загрожувати застосуванням тактичної ядерної зброї у 2022 році. Більше того, Китай, який не приховує прагнення забрати Тайвань силою, швидко нарощує свій ядерний арсенал. Так, згідно з річним звітом Пентагону про військові розробки Пекіна, до 2035 року його запаси, ймовірно, становитимуть близько 1500 боєголовок.

Видання пише, що Токіо та Сеул вважають, що більше не можуть зберігати світ без власної ядерної зброї. Для них найбільший урок української війни полягає в тому, що держава-ізгой може легко захопити будь-яку країну, яка не знаходиться під ядерною парасолькою Сполучених Штатів.

Ядерна зброя в Японії

Зазначається, що у Токіо такі побоювання часто висловлювали колишні високопосадовці національної безпеки. Зокрема, у листопаді адмірал у відставці Кавано Кацутосі, який найдовше обіймав посаду начальника Об'єднаного штабу сил самооборони Японії, поставив під сумнів ефективність нинішнього американського ядерного стримування.

"Що стосується ядерної парасольки Сполучених Штатів, навіть якщо Вашингтон каже: "вам нема про що турбуватися", у мене виникає підозра. Це справді нормально?", — сказав Кацутосі.

За його словами, не варто орієнтуватися на спілкування президента США, оскільки він змінюється кожні 4 роки. Крім того, Конгрес США перебуває під сильним впливом американської громадськості, а її думка може змінюватись.

США та Південна Корея

Крім того, згідно з опитуванням, проведеним Чиказькою радою з глобальних справ у 2022 році, зараз 71% жителів Південної Кореї виступають за розробку власної ядерної зброї.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Сеул і Вашингтон обговорюють можливі спільні навчання з використанням ядерних засобів США.

"Ядерна зброя належить Сполученим Штатам, але планування, обмін інформацією, навчання та навчання мають спільно проводитися Південною Кореєю та Сполученими Штатами", — сказав він.

Але коли 2 січня президента США Джо Байдена запитали у Білому домі, чи обговорюють Вашингтон та Сеул спільні ядерні навчання, він відповів: "Ні".

Журналісти пишуть, що різні рамки репрезентують конкуруючі інтереси обох урядів. У той час як адміністрація Байдена хоче пом'якшити будь-яке уявлення про спільне використання ядерної зброї з державою, яка не має ядерної зброї, уряд Південної Кореї вважає гострою потребою продемонструвати своїй громадськості, що Сеул є рівноправним партнером у розширеному рівнянні стримування США.

Раніше Фокус писав, що у США прокоментували загрозу військового вторгнення Білорусі до України. За словами високопоставленого американського чиновника, Росія продовжує проводити спільні військові навчання з Білоруссю.