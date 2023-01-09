У США прокоментували загрозу військового вторгнення Білорусі в Україну, – Sky News

За словами високопоставленого американського чиновника, Росія продовжує проводити спільні військові навчання з Білоруссю.

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У Сполучених Штатах Америки не вбачають ознак того, що Білорусь збирається ввести війська в Україну. Про це пише видання Sky News, посилаючи слова американського військового чиновника США.

У публікації йдеться про те, що російські та білоруські Збройні сили беруть участь у спільних тренуваннях. Західні експерти не бачать доказів того, що військовослужбовців Білорусі посилають на війну в Україну.

Про те, що переміщення зброї та особового складу на території Білорусі ще не свідчать про підготовку до вторгнення, також висловлювався начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю американським ЗМІ 23 грудня 2022 року Буданов зазначив, що маневри військової техніки на українсько-білоруському кордоні швидше за все покликані ввести в оману командування ЗСУ.

"Все це елементи дезінформаційних кампаній", — вважає голова ГУР.

Нагадаємо, що за даними пресцентру Генштабу Збройних сил України від 9 січня, Російська Федерація продовжує перекидати у Білорусь військову техніку. При цьому озброєння є застарілим і потребує ремонту, оскільки, щоб перекинути техніку в Білорусь, РФ знімає її з тривалого зберігання.

Ще Фокус писав про те, що в Білорусі анонсували спільні навчання бойової авіації з 16 січня до 1 лютого 2023 року на місцевих військових аеродромах та полігонах. З цією метою 8 січня до країни прибула російська авіація.

Раніше ми також повідомляли, що в ніч проти 7 січня Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон з російськими солдатами. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" зазначили, що за останні два дні до білоруського міста Вітебська прибули 1400-1600 військових РФ.