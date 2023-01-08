РФ перекидає до Білорусі ешелони з російськими військовими

За 6-7 січня до білоруського міста Вітебськ прибули близько 1400-1600 російських солдатів, кажуть спостерігачі.

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У ніч проти 7 січня Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон із російськими солдатами. А за останні два дні до білоруського міста Вітебська прибули 1400-1600 військових РФ. Про це повідомила моніторингова група "Білоруські Гаюн".

За інформацією "Гаюн", 7 січня о 2:10 ночі за мінським часом через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спеціальний ешелон з 15 пасажирськими вагонами, в яких знаходилися російські солдати. Потяг прибув до Вітебська, а в ньому перебували 700-800 осіб.

Цей ешелон точно повторив маршрут попереднього, який також прибув до Вітебська вночі, 6 січня, і привіз близько 700-800 військових Росії.

Так за два дні до Вітебська могло бути перекинуто щонайменше 1400-1600 солдатів ЗС РФ. Аналітики також зазначають, що додатковим підтвердженням є те, що ввечері, 6 січня, в різних місцях міста було помічено солдатів ЗС РФ, які ходили групами по кілька осіб і відвідували магазини.

Нагадаємо, 7 січня білоруський опозиційний політик Павло Латушко заявив, що найближчим часом Білорусь може оголосити про проведення мобілізації, щоб підтримати ЗС РФ у війні проти України. За його словами, для цього практично все готове.

6 січня до Міноборони Білорусі розповіли, що до країни прибув черговий ешелон із військовою технікою з Росії. За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", в ешелоні прибули вантажівки, бензовози та зенітні установки.