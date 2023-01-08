РФ перебрасывает в Беларусь эшелоны с российскими военными, — Беларускі Гаюн

За 6-7 января в белорусский город Витебск прибыли около 1400-1600 российских солдат, говорят наблюдатели.

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В ночь на 7 января Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с российскими солдатами. А за последние два дня в белорусский город Витебск прибыли 1400-1600 военных РФ. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По информации "Гаюна", 7 января в 2:10 ночи по минскому времени через станцию Смоленск в направлении Беларуси проследовал специальный эшелон с 15-ю пассажирскими вагонами, в которых находились российские солдаты. Поезд прибыл в Витебск, а в нем пребывали 700-800 человек.

Этот эшелон в точности повторил маршрут предыдущего, который, также прибыл в Витебск ночью 6 января и привез около 700-800 военных России.

Таким образом за два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат ВС РФ. Аналитики также отмечают, что дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины.

Напомним, 7 января белорусский оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что в ближайшее время Беларусь может объявить о проведении мобилизации, чтобы поддержать ВС РФ в войне против Украины. По его словам, для этого практически все готово.

6 января в Минобороны Беларуси рассказали, что в страну прибыл очередной эшелон с военной техникой из России. По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в эшелоне прибыли грузовики, бензовозы и зенитные установки.