Из РФ в Беларусь перебросили военную технику с пометкой "Z" (фото)

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в эшелоне прибыли грузовики, бензовозы и зенитные установки.

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В пятницу, 6 января, в Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой из России. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

"Как сообщалось ранее, в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", — сказано в пресс-релизе МО.

Судя по фото, опубликованном министерством, на некоторых машинах размещен опознавательный символ "Z", который часто видели в Украине на военной технике ВС РФ.

Какую технику привезли в Беларусь?

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в эшелонах прибыло следующее количество военной техники:

43 грузовика "КамАЗ", "Урал" и БАЗ-6306;

5 бензовозов;

2 зенитные установки ЗУ-23-2;

полевые кухни и бочки для воды.

Также белорусские расследователи отмечают, что на одной из машин номера 44-го региона РФ — Западный военный округ.

Напомним, 6 января белорусские журналисты сообщили, что под Минском разыскивают российских солдат, которые сбежали из воинской части с оружием. Чтобы разыскать дезертиров, на дорогах развернули контрольно-пропускные пункты и выборочно проверяют проезжающие автомобили.

В тот же день, 6 января, Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой Обуз-Лесновский полигон в городе Барановичи Брестской области Беларуси. Там дислоцируется российская воинская часть совместной белорусско-российской региональной группировки войск (РГВ).

Ранее Фокус писал о том, что 3 января в Беларусь прибыл российский самолет-наводчик ракет. Последний раз этот борт видели там 24 февраля 2022 года.