Лукашенко приехал на полигон в Барановичах посмотреть расположение подразделений ВС РФ (фото)

Лукашенко пообщался с российскими солдатами и командирами. Ему доложили о проведении совместных учений мотострелковых и танковых подразделений, а также сил ПВО.

Related video

Александр Лукашенко в пятницу, 6 января, посетил 230-й общевойсковой Обуз-Лесновский полигон в городе Барановичи Брестской области Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РБ.

Как уточняется, здесь дислоцируется российская воинская часть совместной белорусско-российской региональной группировки войск (РГВ).

[ + – ] Александр Лукашенко прилетел на полигон на вертолете

На месте Лукашенко заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений РГВ.

Как передает агентство "Белта", представитель ВС РФ доложил Лукашенко, что российская и белорусская стороны провели на полигоне командно-штабные тренировки и учения.

[ + – ] Александр Лукашенко на полигоне в Барановичах [ + – ] Александр Лукашенко на полигоне в Барановичах [ + – ] Александр Лукашенко на полигоне в Барановичах [ + – ] Александр Лукашенко на полигоне в Барановичах [ + – ] Александр Лукашенко на полигоне в Барановичах [ + – ] Александр Лукашенко на полигоне в Барановичах [ + – ] Александр Лукашенко пообщался с российскими военными

По словам российского офицера, совместные учения, в частности, провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения противовоздушной обороны.

"На данном этапе подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению", — отметил представитель российской стороны, чье имя и звание не называются.

Кроме этого, Лукашенко лично пообщался с российскими солдатами и командирами в расположении части.

Напомним, 5 января на сайте Государственного погранкомитета РБ появился пропагандистский видеоролик, в котором белорусские пограничники жалуются на украинских коллег. В частности, белорусы недовольны тем, что им якобы показывают "оскорбительные жесты" и "провоцируют".

19 декабря Александр Лукашенко сделал ироничное заявление, что он и Владимир Путин — "самые токсичные люди на планете" и "соагрессоры".