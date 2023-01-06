Лукашенко приїхав на полігон у Барановичах подивитися розташування підрозділів ЗС РФ (фото)

Лукашенко поспілкувався з російськими солдатами та командирами. Йому доповіли про проведення спільних навчань мотострілецьких та танкових підрозділів, а також сил ППО.

Related video

Олександр Лукашенко у п'ятницю, 6 січня, відвідав 230-й загальновійськовий "Обуз-Ліснівський" полігон у місті Барановичі Брестської області Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони РБ.

Як уточнюється, тут дислокується російська військова частина спільного білорусько-російського регіонального угруповання військ (РУВ).

[ + – ] Олександр Лукашенко прилетів на полігон гелікоптером

На місці Лукашенка заслухав доповідь про завершення бойового злагодження частин та з'єднань РУВ.

Як передає агентство "Белта", представник ЗС РФ доповів Лукашенку, що російська та білоруська сторони провели на полігоні командно-штабні тренування та навчання.

[ + – ] Олександр Лукашенко на полігоні у Барановичах [ + – ] Олександр Лукашенко на полігоні у Барановичах [ + – ] Олександр Лукашенко на полігоні у Барановичах [ + – ] Олександр Лукашенко на полігоні у Барановичах [ + – ] Олександр Лукашенко на полігоні у Барановичах [ + – ] Олександр Лукашенко на полігоні у Барановичах [ + – ] Олександр Лукашенко поспілкувався з російськими військовими

За словами російського офіцера, спільні навчання, зокрема, провели мотострілецькі та танкові підрозділи, спеціальні війська, зокрема підрозділи протиповітряної оборони.

"На цьому етапі підрозділи Збройних Сил Російської Федерації готові до виконання завдань із призначення", — зазначив представник російської сторони, чиє ім'я та звання не називаються.

Крім цього, Лукашенко особисто поспілкувався з російськими солдатами та командирами у розташуванні частини.

Нагадаємо, 5 січня на сайті Державного прикордонного комітету РБ з'явився пропагандистський відеоролик, у якому білоруські прикордонники скаржаться на українських колег. Зокрема, білоруси незадоволені тим, що їм нібито показують "образливі жести" та "провокують".

19 грудня Олександр Лукашенко зробив іронічну заяву, що він і Володимир Путін — "найтоксичніші люди на планеті" та "співагресори".