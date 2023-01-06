Білоруські прикордонники образилися на "образливі жести" від українських колег (відео)

У Білорусі вважають, що українська сторона поводиться "провокаційно" на держкордоні. Як доказ у сюжеті демонструються кадри, на яких нібито український прикордонник спочатку махає рукою, а потім проводить по горлу.

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Білоруські прикордонники поскаржилися на провокації. Про "образливі жести" з боку українських колег у пропагандистському ролику, розміщеному на сайті Державного прикордонного комітету РБ, розповів начальник управління прикордонного контролю у пункті пропуску "Нова Гута" у Білорусі, чиє ім'я не називається.

За словами чоловіка, на пункті пропуску під Добрянкою українські військові "навели зброю" на прикордонні загони у Білорусі, а також показували "погрозливі жести".

"Відзначаються окремі випадки провокації з української сторони. Останній випадок — у пункті пропуску під Добрянкою, військовослужбовцями наводилася зброя проти прикордонних загонів, образливі погрожуючі жести у бік прикордонників", — прокоментував він.

Як доказ у сюжеті демонструються кадри, на яких нібито український прикордонник спочатку махає рукою, а потім проводить по горлу.

Проте білоруські прикордонники "на провокації не піддаються", стверджують у відеоролику.

Інший офіцер відділення прикордонного контролю у "Новій Гуті", чиє ім'я також не вказано, розповів, що на українській стороні періодично чутно постріли — як одиночні, так і чергами.

"Чути звуки важкої техніки. А також, виходячи з опитування осіб, які перетинають державний кордон, на території суміжної держави вони [українська сторона] викопали протитанковий рів завглибшки до трьох метрів та завширшки 3-4 метри", — розповів білоруський прикордонник.

Білоруси стверджують, що створили фортифікаційні споруди для "захисту особового складу" у вказаному пункті пропуску.

"Ми особливу увагу приділяємо спостереженню за повітряним простором", — наголошують білоруські прикордонники.

Нагадаємо, 5 січня Міноборони Республіки Білорусь відзвітували, що збираються провести спільні льотні навчання з російською стороною. У Мінську заявляють, що це робиться "з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів".

Білоруська служба "Радіо Свобода" також передає, що Росія нарощує своє військове угруповання у Білорусі. Нині біля РБ проходять підготовку близько 10,5 тис. військовослужбовців ЗС РФ.

4 січня командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, у свою чергу, розповів, як Сили оборони України готуються до можливого повторного вторгнення окупантів із території Білорусі. Зокрема, він стверджує, що ЗСУ зможуть зупинити окупаційні підрозділи на держкордоні, оскільки в рамках підготовки командування спланувало вогонь артилерії та снайперських груп, які активно працюватимуть за позиціями загарбників.