"Для підвищення бойової підготовки": Білорусь та РФ хочуть провести спільні льотні навчання

Міноборони РБ відзвітувало, що на території країни йде нарощування регіонального угруповання російських сил.

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Республіка Білорусь готується провести спільні з Росією льотно-тактичні навчання. У Мінську заявляють, що це робиться "з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів". Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони Білорусі.

Як уточнюється, від Російської Федерації в навчаннях візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.

"Спільна підготовка білоруського та російського складових регіонального угруповання військ (сил) носить комплексний характер і охоплює не лише бойовий компонент, а й усі системи, що забезпечують", — наголошує пресслужба.

Також наголошується, що зараз на території країни йде нарощування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії. У Міноборони стверджують, що цей процес відбувається поетапно.

Зокрема, до Білорусі продовжує прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка ЗС РФ. Паралельно з цим Мінськ планує подальші заходи щодо бойового злагодження на білоруських полігонах.

В оборонному відомстві заявляють, що створення регіонального угруповання військ на території країни прийнято для "охорони та оборони союзної держави" у зв'язку зі ситуацією поблизу державних кордонів.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн", у свою чергу, зазначає, що в повідомленні Міноборони Білорусі немає якоїсь кардинально нової інформації, крім авіанавчань.

Експерти групи раніше неодноразово інформували про те, що на територію країни прибувають ешелони з військовою технікою та особовим складом ЗС РФ.

"Примітно, що абсолютна більшість цієї техніки — колісні вантажівки, які займаються постачанням", — пишуть автори моніторингового пабліка.

Нагадаємо, командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк 4 січня розповів, як Сили оборони України готуються до можливого повторного вторгнення окупантів із території Білорусі. Зокрема, він стверджує, що ЗСУ зможуть зупинити окупаційні підрозділи на держкордоні, оскільки в рамках підготовки командування спланувало вогонь артилерії та снайперських груп, які активно працюватимуть за позиціями загарбників.