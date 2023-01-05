"Для повышения боевой подготовки": Беларусь и РФ хотят провести совместные летные учения

Минобороны РБ отчиталось, что на территории страны идет наращивание региональной группировки российских сил.

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Республика Беларусь готовится провести совместные с Россией летно-тактические учения. В Минске заявляют, что это делается "в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Беларуси.

Как уточняется, от Российской Федерации в учениях поучаствует воинское формирование воздушно-космических сил.

"Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск (сил) носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы", — подчеркивает пресс-служба.

Также отмечается, что в настоящее время на территории страны идет наращивание региональной группировки войск Беларуси и России. В Минобороны утверждают, что этот процесс происходит поэтапно.

В частности, в Беларусь продолжает прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника ВС РФ. Параллельно с этим Минск планирует дальнейшие мероприятия "по боевому слаживанию" на белорусских полигонах.

В оборонном ведомстве заявляют, что создание региональной группировки войск на территории страны принято для "охраны и обороны союзного государства" в связи с обстановкой вблизи государственных границ.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в свою очередь, отмечает, что в сообщении Минобороны Беларуси нет какой-то кардинально новой информации, помимо авиаучений.

Эксперты группы ранее неоднократно информировали о том, что на территорию страны прибывают эшелоны с военной техникой и личным составом ВС РФ.

"Примечательно, что абсолютное большинство из этой техники — колесные грузовики, которые занимаются снабжением", — пишут авторы мониторингового паблика.

Напомним, командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк 4 января рассказал, как Силы обороны Украины готовятся к возможному повторному вторжению оккупантов с территории Беларуси. В частности, он утверждает, что ВСУ смогут остановить оккупационные подразделения на госгранице, поскольку в рамках подготовки командование спланировало огонь артиллерии и снайперских групп, которые будут активно работать по позициям захватчиков.