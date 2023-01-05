"Пройти невозможно": в ВСУ рассказали, как Украина готовится к новому вторжению из Беларуси

Военное руководство, по словам командующего группировкой сил обороны Киева Александра Павлюка, спланировало огонь артиллерии и снайперских групп, которые будут активно работать по колоннам ВС РФ.

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Силы обороны Украины активно готовятся к возможному повторному вторжению оккупантов с территории Беларуси. Об этом в среду, 4 января, в эфире национального телемарафона заявил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

По его словам, украинские военнослужащие готовятся к возможному повторному вторжению россиян с территории Беларуси.

Генерал-лейтенант ВСУ заверил, что Силы обороны остановят оккупационные подразделения на государственной границе, поскольку в рамках подготовки командование спланировало огонь артиллерии и снайперских групп, которые будут активно работать по позициям захватчиков.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций и долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно", — продолжил Павлюк и добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины не пропустят захватчиков дальше границы.

Приграничный участок с Беларусью, как отмечает генерал-лейтенант ВСУ, сейчас представляет из себя сплошные завалы и минные поля, для прохождения которых оккупантам придется приложить много усилий. Подытоживая, Павлюк заверил, что у военно-политического руководства Украины будет время оповестить гражданское население о возможном новом сухопутном вторжении.

Отметим, что в конце декабря Генеральный штаб ВСУ информировал о численности российских войск, которые расположены на границе с Украиной. По данным командования, Россия разместила около 22 тысяч своих военнослужащих в приграничных районах, часть из которых дислоцируется в Беларуси.

Накануне Нового года посол Украины в Беларуси Игорь Кизим предупреждал, что белорусская армия активно готовится к участию в войне против ВСУ.