На границе с Украиной находятся 22 тысячи солдат РФ, половина из них в Беларуси, — Генштаб

Представитель командования Алексей Громов рассказал, что в феврале для наступления на Киев РФ задействовала 45,5 тыс. оккупантов.

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По состоянию на 29 декабря в Беларуси и приграничных Брянской и Курской областях РФ в два раза меньше российских военных, чем было в феврале 2022 года, когда россияне наступали на Киев. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов на брифинге.

По его словам, сейчас в этих регионах находятся 22 тыс. российских войск, а в феврале РФ задействовала 45,5 тыс. оккупантов. В случае присоединения белорусских военных к вторжению общая группировка составит 30 тыс.

"Даже в случае привлечения всех боевых белорусских войск: сухопутных войск и сил специальных операций, общая группировка будет примерно 30 тыс. Это все равно меньше той, что участвовала в полномасштабном вторжении", — сказал представитель Генштаба.

Алексей Громов также рассказал, что ситуация вдоль границы с Беларусью остается контролируемой и стабильной. На территории страны российские военные проходят обучение на полигонах. По данным Генштаба, в Беларуси сейчас около 11 тыс. солдат РФ и более 400 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, Россия вывезла из Беларуси все запасы боеприпасов к артиллерийским системам и РСЗО, которые были произведены для вторжения в Украину. Громов добавил, что у Минска нет резервов, чтобы обеспечить боеприпасами наступательную группировку.

В Генштабе считают, что непосредственное участие Беларуси в войне против Украины будет зависеть от продвижений ВС РФ на Донецком направлении и от действий Сил обороны.

В то же время Россия усиливает контроль над аэродромами Беларуси.

Напомним, 29 декабря глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что война с Россией зашла в тупик. По его словам, ни РФ, ни Украина не могут добиться успехов на фронте. Киев ожидает новое вооружение от стран Запада. Буданов также отметил, что реальной угрозы со стороны Беларуси пока нет.

28 декабря в ДПСУ рассказали, что в Беларуси находятся 10 200 солдат РФ, этого недостаточно для наступления. Украинские пограничники следят за передвижением оккупантов, поэтому им не удастся незаметно создать ударный кулак.