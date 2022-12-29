На кордоні з Україною перебувають 22 тисячі солдатів РФ, половина з них у Білорусі, — Генштаб

Представник командування Олексій Громов розповів, що у лютому для наступу на Київ РФ задіяла 45,5 тис. окупантів.

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Станом на 29 грудня у Білорусі та прикордонних Брянській та Курській областях РФ вдвічі менше російських військових, ніж було у лютому 2022 року, коли росіяни наступали на Київ. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов під час брифінгу.

За його словами, зараз у цих регіонах перебувають 22 тис. російських військ, а у лютому РФ задіяла 45,5 тис. окупантів. У разі приєднання білоруських військових до вторгнення загальне угруповання становитиме 30 тис.

"Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військ: сухопутних військ і сил спеціальних операцій, загальне угрупування буде приблизно 30 тис. Це все одно менше від того, що брало участь у повномасштабному вторгненні", — сказав представник Генштабу.

Олексій Громов також розповів, що ситуація вздовж кордону з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. На території країни російські військові навчаються на полігонах. За даними Генштабу, в Білорусі зараз близько 11 тис. солдатів РФ і понад 400 одиниць озброєння та військової техніки.

Крім того, Росія вивезла з Білорусі всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та РСЗВ, які були зроблені для вторгнення в Україну. Громов додав, що Мінськ не має резервів, щоб забезпечити боєприпасами наступальне угруповання.

У Генштабі вважають, що безпосередня участь Білорусі у війні проти України залежатиме від просування ЗС РФ на Донецькому напрямку та від дій Сил оборони.

Водночас, Росія посилює контроль над аеродромами Білорусі.

Нагадаємо, 29 грудня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що війна з Росією зайшла в глухий кут. За його словами, ні РФ, ні Україна не можуть досягти успіхів на фронті. Київ очікує на нове озброєння від країн Заходу. Буданов також зазначив, що реальної загрози з боку Білорусі наразі немає.

28 грудня в ДПСУ розповіли, що в Білорусі перебувають 10 200 солдатів РФ, цього недостатньо для наступу. Українські прикордонники стежать за пересуванням окупантів, тож їм не вдасться непомітно створити ударний кулак.