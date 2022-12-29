"Ми чекаємо на постачання зброї": війна проти російських окупантів зайшла в глухий кут, — Буданов

Глава ГУР заявив, що реальної загрози з боку Білорусі наразі немає, а Іран не постачав Росії свої ракети для атак на українську інфраструктуру.

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Російсько-українська війна зараз зайшла в глухий кут. Так, ні Росія, ні Україна поки що не можуть досягти значного успіху на фронті. Про це заявив глава ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю виданню ВВС.

"Ситуація просто зупинилася, — сказав він.

За його словами, Росія повністю зайшла в глухий кут, зазнавши дуже значних втрат. Кремль вирішив оголосити ще одну мобілізацію призовників. З іншого боку, українським силам не вистачає сил для просування за багатьма напрямами.

"Ми не можемо перемогти їх у всіх напрямках комплексно. І вони теж. Але ми з нетерпінням чекаємо на нові постачання зброї та прибуття досконалішої зброї", — сказав Буданов.

На його думку, реальної загрози з боку Білорусі наразі немає. Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко докладає зусиль, щоб не допустити катастрофи для своєї армії.

"На цей час я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів з боку Білорусі", — заявив він.

Видання нагадало, що після взяття Херсона українські війська ведуть запеклі бої з російськими військами навколо Бахмута, окопну війну, яку порівнюють із Першою світовою війною. Для Росії захоплення міста порушило б шляхи постачання України та відкрило б шлях для наступу на інші опорні пункти України на сході, включаючи Краматорськ та Слов'янськ.

Наступ на Бахмут, за словами Буданова, очолював "група Вагнера". Її голова Євген Пригожин хоче захопити місто як політичний приз на тлі суперництва між високопоставленими російськими військовими чиновниками.

Буданов також упевнений, що Росія продовжуватиме обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Однак РФ не зможе підтримувати такий рівень атак через виснаження запасів ракет та нездатність російської промисловості поповнити їх. Щодо Ірану, то він поки не постачав ракети Москві.

Буданов заявив, що впевнений у перемозі України та поверненні всіх окупованих територій під контроль Києва.

Також Фокус писав, що професор Індіанського університету Михайло Алексєєв заявив, що перемога України у війні може знищити ідею Російської Імперії. Економіст заявив, що Україна має шанс стати однією з найрозвиненіших і найбагатших країн світу за аналогією зі зруйнованими Другою світовою війною Німеччиною та Японією.

Ще нагадаємо, що Україна може отримати від Франції ЗРК "Містраль". Переносний ЗРК ефективний проти повітряних цілей з висотою польоту до 3 км і може успішно застосовуватись для знищення ворожих безпілотників.

Також повідомлялося, що Данилов відповів Пєскову щодо мирних переговорів. За словами секретаря РНБО, пропозиція спікера Кремля Дмитра Пєскова погодиться з окупацією територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – результат "спілкування з Іблісами".