Защита от дронов: Украина может получить от Франции ЗРК "Мистраль" (видео)

Переносной ЗРК эффективен против воздушных целей с высотой полета до 3 км и может успешно применяться для уничтожения вражеских беспилотников.

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Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря провел встречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню, в ходе которой обсуждались вопросы защиты украинского неба. По итогам беседы, украинская сторона может получить от западных партнеров современные зенитноракетные комплексы Mistral. Об этом сообщает информационная служба ВВС.

Глава государства, подводя итоги сегодняшнего дня, отметил, что во время беседы стороны обсудили ситуацию на фронте и потребности Вооруженных сил Украины.

Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции", — написал Зеленский в Telegram.

В свою очередь Лекорню сказал, что Париж уже предоставил Киеву артиллерийские установки CAESAR и создала фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине напрямую совершать закупку необходимого оборудования у французских компаний-производителей.

Министр обороны отметил, что французская сторона поможет решить вопрос с обслуживанием уже предоставленного Украине вооружения, а благодаря фонду на нужды ВСУ будет поставлено новое, в том числе системы для борьбы с вражескими беспилотниками — ЗРК Mistral.

"Франция выбрала несколько способов помощи Украине. Поддержка того, что уже было предоставлено Украине, так же важна, как и новое оборудование", — подчеркнул Лекорню.

Переносной комплекс Mistral

Зенитноракетные комплексы Mistral — довольно мощное и эффективное оружие в борьбе с воздушными целями, которые находятся на малой высоте — до 3 км. Современный ЗРК создан во Франции компанией MBDA. Комплекс состоит на вооружении около 25 стран , среди которых Норвегия, Бельгия, Испания, Венгрия страны Балтии и другие.

Ракеты довольно легки в использовании и работают по принципу "fire and forget" (выстрелил и забыл). Согласно оценкам производителя ЗРК отличаются высокой точностью — до 97%, при этом достаточно надежды, что и было доказано во время испытаний.

Основные технические характеристики ЗРК Mistral:

Зона поражения по высоте: 5-3000 метров;

Зона поражения по дальности: 500-6000 метров;

Скорость полета ракеты: 2,6 маха;

Максимальная скорость цели, которую можно поразить: 1500 км/ч;

Время полета на максимальную дальность: 14 секунд;

Диаметр ракеты: 90 миллиметров;

Длина ракеты: 1,8 метра;

Стартовый вес ракеты: 18 кг.

Напомним, согласно данным сайта госзакупок правительства США, Вашингтон планирует поставить Украине 18 комплектов автоматизированной системы управления полевой артиллерией IFATDS, предназначенных для ракетных комплексов М142 HIMARS. Ее применение повысит эффективность контрбатарейной борьбы.