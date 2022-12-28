Огневая поддержка: Украинна получит автоматизированные системы IFATDS для HIMARS

Система предназначена для интеграции и использования информации из разных источников для создания общей оперативной картины огневой поддержки. Ее применение повысит эффективность контрбатарейной борьбы.

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Соединенные Штаты планируют поставить для нужд ВСУ 18 комплектов автоматизированной системы управления полевой артиллерией International Field Artillery Tactical Data System (IFATDS), предназначенных для ракетных комплексов М142 HIMARS. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок правительства США.

Комплекты будут установлены на 18 новых РСЗО HIMARS, которые должны быть изготовлены для Украины в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Также сообщается, что вместе с системами будет предоставлено соответствующее программное обеспечение. Кроме того поставщик должен будет провести обучающие курсы для операторов IFATDS, которые рассчитаны на семь недель.

Для чего предназначены IFATDS

IFATDS/AFATDS — представляет собой систему оперативного управления огневой поддержкой, которая автоматически обеспечивает планирование, координацию, управление и выполнение огневых задач. По сути это сеть компьютерных рабочих станций, которые обрабатывают информацию и обмениваются ею. Она позволяет сопоставлять запросы на поддержку огнем, определяет приоритетность целей и проводит анализ, используя самые свежие данные об обстановке.

[ + – ] Оператор системы IFATDS

Система IFATDS также может рекомендовать самые приоритетные огневые средства и координировать, непосредственную огневую поддержку. В контексте ее применения с РСЗО HIMARS, система позволит вести контрбатарейную борьбу, выявляя огневые точки противника и способствуя их подавлению с помощью высокоточных систем залпового огня.

Напомним посол Украины в США Оксана Маркарова 25 декабря заявила, что Киев ведет диалог с США по поводу передачи Украине большего количества ЗРК Patriot. По ее словам президент Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома послал сигнал, что нашей стране нужно как можно больше единиц этих систем.

Президент США Джо Байден 23 декабря подписал оборонный бюджет государства на 2023 год на рекордную сумму в 858 миллиардов долларов. Из этих средств 800 млн будут направлены на помощь Украине.