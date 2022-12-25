Украина работает над тем, чтобы США передали больше систем Patriot, — посол

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, после визита Владимира Зеленского в Вашингтон Конгресс США активизировал принятие решений в вопросах помощи Киеву.

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В Украине уже работают над тем, чтобы США передали как можно больше зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона.

По ее словам, президент Владимир Зеленский на встрече с американским президентом Джо Байденом послал сигнал, что Киеву нужно как можно большее количество этих систем.

"Мы можем не только ожидать, но и работаем над этим… Я надеюсь, что мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы", — сказала она.

Маркарова также отметила, что визит Зеленского в Вашингтон 19 декабря уже принес некоторые результаты. Она рассказала, что в Конгрессе США активизировался процесс принятия решений.

В частности, это законопроект о возможности привлечения российских преступников к ответственности в США, помощь Украине на $45 млрд долларов, поправка о предоставлении полномочий прокурору США об использовании конфискованных российских активов в качестве помощи Киеву.

"И работа по пакету безопасности, в котором есть Patriot, но там не только они, там много новых возможностей", — отметила посол.

Напомним, 23 декабря в Воздушных силах ВСУ рассказали, что утвердили список военных, которые будут осваивать системы ПВО Patriot в одной из стран НАТО. В командовании отметили, что на освоение этих систем понадобится больше времени, потому что это более мощная и дальнобойная техника.

22 декабря в Кремле отреагировали на решение США передать комплексы Patriot. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что передача ЗРК не скажется на "достижении целей спецоперации", а системы будут законной целью для российской армии.