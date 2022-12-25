Україна працює над тим, щоб США передали більше систем Patriot, — посол

За словами посла України в США Оксани Маркарової, після візиту Володимира Зеленського до Вашингтона Конгрес США активізував ухвалення рішень у питаннях допомоги Києву.

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В Україні вже працюють над тим, щоб США передали якнайбільше зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

За її словами, президент Володимир Зеленський на зустрічі з американським президентом Джо Байденом надіслав сигнал, що Києву потрібно якомога більша кількість цих систем.

"Ми можемо не лише чекати, а й працюємо над цим... Я сподіваюся, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи", — сказала вона.

Маркарова також зазначила, що візит Зеленського до Вашингтона 19 грудня вже дав деякі результати. Вона розповіла, що у Конгресі США активізувався процес ухвалення рішень.

Зокрема, це законопроект про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності в США, допомогу Україні на $45 млрд доларів, поправку про надання повноважень прокурору США щодо використання конфіскованих російських активів як допомоги Києву.

"І робота з пакету безпеки, в якому є Patriot, але там не лише вони, там багато нових можливостей", — зазначила посол.

Нагадаємо, 23 грудня у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що затвердили список військових, які освоюватимуть системи ППО Patriot в одній із країн НАТО. У командуванні зазначили, що на освоєння цих систем знадобиться більше часу тому, що це потужніша і далекобійніша техніка.

22 грудня у Кремлі відреагували на рішення США передати комплекси Patriot. Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передача ЗРК не позначиться на "досягненні мети спецоперації", а системи будуть законною ціллю для російської армії.