Затверджено список військових для навчання на ППО Patriot за кордоном, — Повітряні сили (відео)

За словами Юрія Ігната, у випадку з Patriot знадобиться більше часу, тому що це потужніша і далекобійніша техніка. Тоді як Iris-Т і NASAMS наші фахівці освоїли вже за кілька тижнів.

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Командування ЗСУ затвердило список військовослужбовців, які освоюватимуть системи ППО Patriot в одній із країн НАТО. Таку заяву в п'ятницю, 23 грудня, в ефірі телемарафону зробив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Командувач Повітряними силами затвердив перелік людей, які можуть уже, власне, бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли за кілька тижнів наші фахівці навчилися вміло оперувати цими комплексами", — заявив Ігнат.

У випадку з Patriot, порівняно з навчанням на інших системах ППО, знадобиться більше часу, тому що це потужніша та далекобійніша техніка, додав речник ВПС.

Міністр оборони України також висловив сподівання, що українські артилеристи матимуть змогу швидко освоїти нові системи Patriot.

Повідомлення про те, що українських військових дуже скоро почнуть навчати роботі з Patriot, підтвердили в Пентагоні. За даними журналістів, така підготовка може тривати "кілька місяців". Насамперед західні інструктори навчали українських військовослужбовців поводженню з транспортними засобами, різними системами артилерії, дронами тощо.

Раніше Фокус повідомляв, що у США погодили пакет військової допомоги на $1,8 млрд. Нові системи озброєнь, які отримають ЗСУ, можуть вплинути на хід війни. ППО Patriot можуть збивати крилаті та балістичні ракети, а також літаки на значно більшій висоті, ніж інші системи ППО, пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен.