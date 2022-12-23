Утвержден список военных для обучения на ПВО Patriot за рубежом, — Воздушные силы (видео)

По словам Юрия Игната, в случае с Patriot понадобится больше времени, потому что это более мощная и дальнобойная техника. Тогда как Iris-Т и NASAMS наши специалисты освоили уже через несколько недель.

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Командование ВСУ утвердило список военнослужащих, которые будут осваивать системы ПВО Patriot в одной из стран НАТО. Такое заявление в пятницу, 23 декабря, в эфире телемарафона сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Командующий Воздушными силами утвердил перечень людей, которые могут уже, собственно, быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами", — заявил Игнат.

В случае с Patriot, по сравнению с обучением на других системах ПВО, понадобится больше времени, потому что это более мощная и дальнобойная техника, добавил спикер ВВС.

Министр обороны Украины также выразил надежду, что украинские артиллеристы смогут быстро освоить новые системы Patriot.

Сообщения о том, что украинских военных очень скоро начнут обучать работе с Patriot, подтвердили в Пентагоне. По данным журналистов, такая подготовка может занять "несколько месяцев". Прежде западные инструкторы обучали украинских военнослужащих обращению с транспортными средствами, различными системами артиллерии, дронами и др.

Ранее Фокус сообщал, что в США согласовали пакет военной помощи на $1,8 млрд. Новые системы вооружений, которые получат ВСУ могут повлиять на ход войны. ПВО Patriot могут сбивать крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты на значительно большей высоте, чем другие системы ПВО, объяснил госсекретарь США Энтони Блинкен.