Помощь Украине и сдерживание РФ: Байден подписал рекордный оборонный бюджет США

Расходы Вашингтона на оборону в следующем году вырастут на 10%. Бюджет предусматривает в том числе и средства на разработку ядерного оружия.

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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет государства на 2023 год на рекордную сумму в 858 миллиардов долларов, из которых 800 млн будут направлены на помощь Украине. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Белого дома в пятницу, 23 декабря.

Закон предусматривает финансирование национальной обороны в размере 847 миллиардов долларов, из них Пентагон получает 817 миллиардов долларов, а 30 миллиардов долларов идут Министерству энергетики на программы создания ядерного оружия Министерства энергетики. Общая сумма составляет 858 миллиардов долларов с учетом счетов, которые обычно не подпадают под юрисдикцию комитетов по делам вооруженных сил.

Согласно закону, американские законодатели согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов дополнительной помощи в области безопасности в следующем году и увеличить помощь Тайваню на миллиарды долларов в течение следующих нескольких лет, пишет Reuters.

Документ предусматривает дополнительные расходы на Инициативу содействия безопасности Украины, а также на сдерживание РФ в размере 6 млрд долларов.

Напомним, ранее Конгресс США предварительно согласовал выделение на помощь Украине 45 млрд долларов, что на 7,3 млрд больше, чем запрашивал президент Джо Байден.

21 декабря США объявили о передаче Украине систем Patriot в рамках нового пакета помощи на сумму в 1,8 млрд долларов. Украинская сторона уже утвердила список военных, которые будут проходить обучение на этих зенитно-ракетных комплексах.