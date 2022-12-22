"Не ведет к эскалации": Байден прокомментировал передачу ЗРК Patriot Украине

По словам главы США, система Patriot — это исключительно оборонное вооружение. При этом Зеленский заявил, что как только Киев получит первую партию ЗРК, то попросит еще.

Related video

Президент США Джо Байден сказал, что не считает предоставление Украине ЗРК Patriot эскалацией конфликта с Российской Федерацией. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским.

Во время своего выступления глава Белого дома напомнил, что США выделяют $1 млрд 850 млн на вооружение и оборудование для Украины. Это означает, что в следующие месяцы Киев получит боеприпасы для артиллерии, танков и ракетных систем. Байден подтвердил, что США также передаст Киеву ЗРК Patriot.

"Батареи ЗРК Patriot будут критическим приобретением для обороны Украины", — подчеркнул он.

Глава Белого дома отметил, что не обсуждал этот вопрос с Зеленским, однако Patriot — это исключительно оборонное вооружение.

"Это оборонная система, это оборонное оружие, это не эскалация. Если прекратятся атаки [России на Украину], они [украинцы] не будут его использовать", — сказал Байден.

При этом Владимир Зеленский в ответ на это отметил, что как только Украины получит первую партию ЗРК, то попросит еще.

"После [получения] Patriot, мы дадим сигнал президенту Байдену, что мы еще раз хотели бы получить Patriot", — пошутил глава Украины.

[ + – ] О передаче Patriot смотреть с 30:50

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. По словам президента, американцы смогли объединить международное сообщество в борьбе с российским агрессором.

СМИ также рассказали о реакции Офиса президента и республиканцев на визит Владимира Зеленского в США. Члены Республиканской партии выразили поддержку украинскому президенту после его речи в Конгрессе, однако призвали к тщательной проверке средств, которые Вашингтон тратит на помощь Киеву.