"Нам нужно победить Кремль на поле боя": Зеленский выступил перед Конгрессом США (видео)

По словам президента, в 2023 году произойдет переломный момент в войне. Так, храбрость Украины и решительность американцев обеспечат свободу людей, которые отстаивают свои ценности

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Представители обеих палат приветствовали его овациями. Речь президента транслировалась на YouTube.

В первую очередь Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине, а также политиков, которые предоставили ему возможность выступить.

"Это большая привилегия быть здесь… Это высокая честь для меня быть в американском Конгрессе и говорить к американцам. Украина не упала, Украина живет и процветает", — сказал президент Украины.

Он заявил, что украинцы смогли победить Россию на дипломатическом фронте. Украинцы не имеют страха, а их победа вдохновляет весь мир. По словам президента, американцы смогли объединить международное сообщество в борьбе с российским агрессором.

"Российская тирания потеряла контроль над нами. Она не будет влиять на наши умы… Россияне получат шанс стать независимыми и свободными только тогда, когда победят Кремль в своих головах. Но нам нужно победить Кремль на поле боя", — заявил Зеленский.

[ + – ] Зеленский о победе над Кремлем

Президент отметил, что битва идет не только за определенный кусок территории, но за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки. Битва не может быть заморожена, так как она определит, будет ли в мире демократия или тирания. Страны в мире слишком сильно зависимы друг от друга, чтобы кто-то оставался в стороне, когда в Европе идет большая война.

"В следующем году будет поворотный момент. Та точка, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечат свободу людей, которые отстаивают свои ценности", — сказал Зеленский.

Также президент Украины рассказал о своей поездке в Бахмут Донецкой области. Этот город российские войска и наемники "группы Вагнера" пытаются захватить с мая, однако силы обороны не дают им этого сделать. Оккупанты используют все средства вооружения, чтобы разрушить Бахмут и другие украинские населенные пункты.

"Они имеют преимущество, это правда, но наши силы обороны стоят… Россияне отправляют на войну преступников. Они скинули на нас все, что могли", — заявил Зеленский.

[ + – ] Зеленский о битве за Бахмут

Он напомнил, что американские солдаты сражались против немецких нацистов во время Рождества 1944-го года. То же самое сейчас делают украинские воины. Украина никогда не сдастся. Зеленский заявил, что помощь американцев очень важна, чтобы произошел перелом на поле боя.

"У нас есть артиллерия. Ее достаточно? На самом деле нет. Бахмут — это твердыня, которая сдерживает российскую армию. Но нам нужно, чтобы российские войска отошли. Битва под Бахмутом определит, как будут идти боевые действия", — сказал президент.

Он также отметил, что Россия не может захватить украинские города, а потому решает обстреливать их ракетами, убивая мирных жителей. И в этом ей помогает Иран, который отправляет РФ сотни смертоносных дронв-камикадзе.

"Иран отправляет России вооружения, которые разрушают нашу критическую инфраструктуру. Один террорист нашел другого. Их нужно остановить", — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Украина не станет просить американцев сражаться за себя. Так, украинцы сами смогут отлично управиться с американским оружием, включая сложные системы и даже самолеты.

"Россия могла бы остановить агрессию, если бы хотела. Но вы можете ускорить нашу победу. И это докажет любому агрессору, что нельзя менять границы, зверствовать против людей. Наивно было бы ожидать мирных шагов от России. Россия — террористическая страна, которая отравлена Кремлем", — сказал Зеленский.

Президент Украины также сказал, что США могут помочь привлечь к ответственности тех, кто начал эту войну.

"Через 2-3 дня мы будем отмечать Рождество при свечках, потому что не будет электроэнергии. Миллионы людей не имеют отопления и доступа к питьевой воде. Мы украинцы пройдем через свою войну за независимость и свободу, и пройдем успешно. Мы отметим Рождество, даже если не будет света. Будет свет, который не угаснет в наших сердцах", — заявил Зеленский.

[ + – ] Зеленский о том, как украинцам придется праздновать Рождество

По словам президента, украинцы хотят лишь победы. Вместе с американцами они могут поставить любого, кто отрицает право людей быть свободными, на место.

Также Зеленский подарил Конгрессу США украинский флаг, который ему отдали военные, защищающие Бахмут.

"Я был под Бахмутом вчера. Украинские воины дали мне флаг и попросили, чтобы я передал его вам. Этот флаг символ того, что мы победим. Мы вместе: Украина, Америка и весь свободный мир", — Зеленский.

[ + – ] Зеленский подарил Конгрессу США флаг Украины

В ответ американский Конгресс подарил Зеленскому флаг США, который висел над Капитолием в честь визита президента Украины.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского перед Конгрессом США

Ранее Фокус писал, что Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. По информации журналистов, украинский президент прибыл в США самолетом, который вылетел с одного из аэропортов Польши.

Во время встречи политики обсудили причины начала войны. Глава Белого дома отметил, что Путин использует зиму в качестве оружия против Украины. Несмотря на это, украинский народ продолжает вдохновлять весь мир.

Также Байден и Зеленский провели совместную пресс-конференцию. По словам Зеленского, его визит в Соединенные Штаты — историческое событие для отношений Киева и Вашингтона. За 300 дней войны взаимодействие США и Украины вышло на новый уровень.