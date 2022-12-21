Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом, — СМИ

По информации журналистов, украинский президент прибыл в США самолетом, который вылетел с одного из аэропортов Польши.

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Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в США. Об этом сообщает телеканал CBS.

Известно, что украинский президент проведет личную встречу со своим американским коллегой Джо Байденом и выступит перед Конгрессом.

Двусторонняя встреча лидера Украины с лидером США запланирована на 21:00 по киевскому времени. Ожидается, что в 23:30 по Киеву политики проведут общую пресс-конференцию.

Визит Владимира Зеленского в США: как отреагировал Джо Байден

Президент США Джо Байден выразил нетерпение в ожидании визита лидера Украины Владимира Зеленского, который сейчас еще находится в пути в Вашингтон.

"Надеюсь, ваш полет проходит хорошо, Владимир. Я очень взволнован встречей с вами", — написал президент США в Твиттере

Байден добавил, что ему есть о чем поговорить и есть что обсудить с президентом Украины.

Напомним, 21 декабря Владимир Зеленский сообщил, что отправился в США на встречу с Джо Байденом. Это первая зарубежная поездка президента с момента вторжения РФ. Американский лидер во время его визита может объявить о предоставлении ВСУ помощи на $2 млрд и систем ПВО Patriot.

СМИ также писали, что Украина запросит у США ударные БПЛА и ракеты ATACMS. Ракеты ATACMS позволят бить на дистанцию до 280 км, а беспилотники наносить удары высокоточными снарядами Hellfire.