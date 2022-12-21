Зеленський прилетів у Вашингтон на зустріч із Джо Байденом, — ЗМІ

За інформацією журналістів, український президент прибув у США літаком, який вилетів із одного з аеропортів Польщі.

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Літак із президентом України Володимиром Зеленським на борту приземлився в США. Про це повідомляє телеканал CBS.

Відомо, що український президент проведе особисту зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом і виступить перед Конгресом.

Двостороння зустріч лідера України з лідером США запланована о 21:00 за київським часом. Очікується, що о 23:30 за Києвом політики проведуть спільну пресконференцію.

Візит Володимира Зеленського в США: як відреагував Джо Байден

Президент США Джо Байден висловив нетерпіння в очікуванні візиту лідера України Володимира Зеленського, який зараз ще перебуває в дорозі у Вашингтон.

"Сподіваюся, ваш політ проходить добре, Володимире. Я дуже схвильований зустріччю з вами", — написав президент США у "Твіттері".

Байден додав, що йому є про що поговорити і є що обговорити з президентом України.

Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський повідомив, що вирушив у США на зустріч із Джо Байденом. Це перша закордонна подорож президента з моменту вторгнення РФ. Американський лідер під час його візиту може оголосити про надання ЗСУ допомоги на $2 млрд і систем ППО Patriot.

ЗМІ також писали, що Україна запросить у США ударні БПЛА та ракети ATACMS. Ракети ATACMS дозволять бити на дистанцію до 280 км, а безпілотники —завдавати ударів високоточними снарядами Hellfire.