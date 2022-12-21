Обсудят стратегию войны: Зеленский отправился в США на встречу с Байденом

Президент Украины совершает первую заграничную поездку с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Американский лидер во время его визита может объявить о предоставлении ВСУ помощи на $2 млрд и систем ПВО Patriot.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, там он встретится с президентом Джо Байденом. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Байденом обсудим сотрудничество Украины и США", — заявил Зеленский.

Украинский президент также собирается выступить в Конгрессе и провести ряд двусторонних встреч. Это станет первой заграничной поездкой Владимира Зеленского с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

Зеленский и Байден обсудят стратегию войны

В Белом доме уточнили, что Зеленский едет в Вашингтон по приглашению Байдена, чтобы обсудить дальнейшие стратегические действия на поле боя. Президенты поговорят о санкциях для российской экономики и ВПК, помощи в экономическом и энергетическом секторах, а также о гуманитарной помощи.

"У него будет возможность выступить здесь, в Белом доме, а затем подняться на Капитолийский холм. Визит Зеленского в Вашингтон обсудили во время переговоров с Байденом по телефону 11 декабря. И Белый дом официально пригласил президента Зеленского приехать в среду, 21 декабря", — отметила пресс-служба ведомства.

[ + – ] Зеленский 20 декабря был в самой горячей точке на фронте Фото: Getty

Кроме встречи с Байденом, по данным Белого дома, Зеленский может встретиться с основными членами президентской команды по нацбезопасности и министрами. У Зеленского запланирована пресс-конференция и выступление на заседании Конгресса.

Во время визита Байден объявит о пакете военной помощи США на 2 миллиарда долларов, в который войдут системы противоракетной обороны Patriot, добавили в Белом доме.

Напомним, что 20 декабря Зеленский был в самой горячей точке на фронте – в городе Бахмут Донецкой области. Он посещал передовые позиции и награждал военных медалями.

Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI 17 декабря рассказал, что готов к поединку с президентом РФ Владимиром Путиным "один на один и дать ему по лицу хоть завтра".