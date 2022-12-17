"Хоть завтра!" – Зеленский заявил о готовности сразиться с Путиным

По словам Владимира Зеленского, конфликты нужно решать напрямую, а не через посредников.

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Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью французскому телеканалу LCI, в котором, среди прочего, заявил, что готов на честный поединок с президентом России Владимиром Путиным.

"Настоящий мужчина, если он хочет кому-то сказать или хочет кому-то набить морду, делает это сам без посредников. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным", – сказал политик.

Он добавил, что готов исполнить желание всех украинцев и дать диктатору по лицу "хоть завтра".

Президент Украины дал понять, что осведомлен о предложениях начать переговоры с Россией, однако не видит в этом смысла.

"Я знаю, что кое-кто предлагает сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу, о чем договариваться", – отметил Зеленский.

Обсуждая тему контактов Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, политик подчеркнул, что не верит в их результативность, учитывая, что российский и французский лидеры общаются не первый год.

"Эммануэль вправе делать все, что хочет, но это продолжается с 2019 года. Когда Эммануэль встречается с Путиным, раз в год или чаще, каждый раз перед ним другой человек, тот, кто дает ему обещания. Из-за этого на столе складывается совершенно другая позиция, так что не получится".

По словам Зеленского, на данный момент видение мира у него и у Путина разное. Российский президент хочет договариваться на своих условиях, однако они не соответствуют интересам Украины.

"Все, что нас интересует, – это освобождение наших собственных земель, территорий, в настоящее время удерживаемых русскими. В это время нам придется говорить с Россией, которая будет готова уважать своего собеседника и которая начнет с того, что отдаст нам то, что забрала, что принадлежит нам в соответствии с международным правом. Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас есть на данный момент".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит готовности российской стороны к решению конфликта дипломатическим путем. По его словам, согласно "украинской формуле мира", переговоры с Россией возможны только после полного вывода ВС РФ с территории Украины.