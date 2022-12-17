"Хоч завтра!" — Зеленський заявив про готовність битися з Путіним

За словами Володимира Зеленського, конфлікти потрібно вирішувати безпосередньо, а не через посередників.

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Український президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю французькому телеканалу LCI, в якому, серед іншого, заявив, що готовий на чесний поєдинок із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Справжній чоловік, якщо він хоче комусь сказати чи хоче комусь набити морду, робить це сам без посередників. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним", – сказав політик.

Він додав, що готовий виконати бажання всіх українців та дати диктаторові по обличчю "хоч завтра".

Президент України дав зрозуміти, що обізнаний з пропозиціями розпочати переговори з Росією, проте не бачить у цьому сенсу.

"Я знаю, що дехто пропонує сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу про що домовлятися", – зазначив Зеленський.

Обговорюючи тему контактів Путіна та президента Франції Емманюеля Макрона, політик наголосив, що не вірить у їхню результативність, враховуючи, що російський та французький лідери спілкуються не перший рік.

"Емманюель має право робити все, що хоче, але це триває з 2019 року. Коли Емманюель зустрічається з Путіним, раз на рік чи частіше, щоразу перед ним інша людина, та, яка дає йому обіцянки. Через це на столі складається зовсім інша позиція, тож не вийде".

За словами Зеленського, наразі бачення миру у нього та у Путіна різне. Російський президент хоче домовлятися за своїх умов, проте вони не відповідають інтересам України.

"Все, що нас цікавить, — це звільнення наших власних земель, територій, які нині утримують росіяни. У цей час нам доведеться говорити з Росією, яка буде готова поважати свого співрозмовника і яка почне з того, що віддасть нам те, що забрала, що належить нам відповідно до міжнародного права. Саме з такою Росією я готовий вести переговори, але не з тією Росією, яка у нас є зараз".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить готовності російської сторони до розв'язання конфлікту дипломатичним шляхом. За його словами, згідно з "українською формулою миру", переговори з Росією можливі лише після повного виведення ЗС РФ з території України.