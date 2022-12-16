"Це лише димова завіса": Кулеба розкритикував заяви РФ про готовність до переговорів

Міністр закордонних справ України нагадав, що згідно з "українською формулою миру" переговори з Росією можливі лише після повного виведення російських військ з території України.

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В Україні не вбачають ознак того, що Російська Федерація готова до дипломатичного шляху врегулювання конфлікту. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Глава МЗС зазначив, що ЗС РФ продовжують завдавати масованих ударів по території України. При цьому представники російської сторони регулярно наголошують, що вони відкриті до діалогу.

"Ніхто не повинен вестися на російську димову завісу, коли вони з одного боку говорять про свою відкритість до переговорів, а з іншого — натискають на кнопку, посилаючи більше ракет, більше іранських безпілотників і більше російських військ проти України. Для Росії, як я вже сказав, переговори — це лише димова завіса", — сказав Кулеба журналістам CNN.

Міністр також зазначив, що всупереч заявам офіційних осіб Російської Федерації, у Кремлі не розглядають серйозно можливість переговорів з Україною. За словами Кулеби, дії російської влади говорять про протилежне.

"Ми не бачимо жодної ознаки серйозного ставлення до цього", — каже міністр закордонних справ України.

Дмитро Кулеба також згадав про "українську формулу миру", запропоновану президентом України Володимиром Зеленським під час виступу перед лідерами країн G7 12 грудня. За його словами, першим кроком до переговорів має стати виведення армії РФ з Української землі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Росії відкинули ідею Володимира Зеленського про публічні переговори. Представник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив українську сторону у тому, що "в них сім п'ятниць на тижні".

Нагадаємо, що у РФ виправдовують удари щодо української енергетичної інфраструктури небажанням України вести переговори з Росією. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков також стверджує, що ЗС РФ знищує лише військові цілі.

Ще ми писали про те, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що жодних переговорів із РФ не буде. На думку Данилова, гарантією безпеки України може стати лише "повна денуклеарізація Росії".