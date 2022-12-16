"Это лишь дымовая завеса": Кулеба раскритиковал заявления РФ о готовности к переговорам

Министр иностранных дел Украины напомнил, что согласно "украинской формуле мира" переговоры с Россией возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.

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В Украине не видят признаков того, что Российская Федерация готова к дипломатическому пути урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN.

Глава МИД отметил, что ВС РФ продолжают наносить массированные удары по территории Украины. При этом представители российской стороны регулярно подчеркивают, что они открыты к диалогу.

"Никто не должен вестись на российскую дымовую завесу, когда они с одной стороны говорят о своей открытости к переговорам, а с другой — нажимают на кнопку, посылая больше ракет, больше иранских беспилотников и больше российских войск против Украины.Для России, как я уже сказал, переговоры — это лишь дымовая завеса", — сказал Кулеба журналистам CNN.

Министр также отметил, что вопреки заявлениям официальных лиц Российской Федерации, в Кремле не рассматривают всерьез возможность переговоров с Украиной. По словам Кулебы, действия российских властей говорят об обратном.

"Мы не видим ни одного признака серьезного отношения к этому", — говорит министр иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба также упомянул об "украинской формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским во время выступления перед лидерами стран G7 12 декабря. По его словам, первым шагом к переговорам должен стать вывод армии РФ с Украинской земли.

Ранее Фокус сообщал, что в России отвергли идею Владимира Зеленского о публичных переговорах. Представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил украинскую сторону в том, что "у них семь пятниц на неделе".

Напомним, что в РФ оправдывают удары по украинской энергетической инфраструктуре нежеланием Украины вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также утверждает, что ВС РФ уничтожают только военные цели.

Еще мы писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что никаких переговоров с РФ не будет. По мнению Данилова, гарантией безопасности Украины может стать только "полная денуклеаризация России".