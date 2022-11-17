"Ответ на нежелание вести переговоры", — Кремль об ударах по энергоинфраструктуре Украины

Экстренные отключения электроэнергии, по словам Дмитрия Пескова, происходят из-за нежелания Киева возобновлять мирный диалог с РФ. Он заявил, что армия России уничтожает объекты, относящиеся к оборонно-промышленному комплексу Украины.

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В Кремле оправдали ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, ВС РФ якобы осуществляют ракетные удары исключительно по военной инфраструктуры Украины.

Аварийные отключения электроэнергии украинским потребителям, как утверждает Дмитрий Песков, связаны с тем, что российские войска уничтожают объекты, относящиеся к оборонно-промышленному комплексу, в ответ на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс с Россией.

Комментируя массированный обстрел Украины, осуществленный 15 ноября, из-за которого в Украине миллионы граждан остались без света, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что "речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинскому режиму".

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованного понимания текста (Стамбульских соглашений — ред.) и так далее — это все последствия. Об этом тоже нужно говорить", — продолжил Песков и добавил, что боевые действия в Украине продолжатся даже после ухудшения погодных условий.

В ходе пресс-конференци пресс-секретарь Владимира Путина также отверг идею Владимира Зеленского провести публичные переговоры. По словам Дмитрия Пескова, возобновление мирного диалога в таком формате невозможно, поскольку Украина не хочет садиться за стол переговоров с Кремлем.

Стоит также отметить, что накануне президент Владимир Зеленский предложил провести публичные переговоры с Владимиром Путиным для урегулирования полномасштабной войны.