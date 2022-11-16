"РФ ведет публичную войну": Зеленский предложил публичный формат переговоров с Путиным

По словам президента, западные партнеры сообщили о предложении Путина начать прямые переговоры с Украиной. Однако Россия ведет войну публично и переговоры должны быть соответствующего формата.

Related video

В среду, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что получал сигналы от западных партнеров относительно предложения Владимира Путина начать прямые переговоры с Киевом. В ответ на это Зеленский предложил вести переговоры в публичном формате. Об этом президент заявил на встрече с журналистами в Киеве.

"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал, — пояснил президент в интервью журналистам. — Я предложил публичную форму".

Зеленский объяснил такое предложение тем, что Россия ведет свою войну тоже публично.

Напомним, что Зеленский ответил на обвинения в инциденте с Польшей. К такому выводу он пришел после доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. У него нет сомнений в том, что это была не украинская ракета.

Накануне Зеленский заявил, что Россия терроризирует всех, до кого может дотянуться. А в Польше произошло то, о чем Украина давно предупреждала.

Ранее Фокус сообщал, что Украина признала применение ПВО вблизи места падения ракеты на территории Польши. Украинские военные сообщили представителю американского руководства, что пытались перехватить ракеты вблизи места, где накануне в Польше произошла трагедия.