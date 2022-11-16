"Это была не наша ракета": Зеленский ответил на обвинения в инциденте с Польшей (видео)

Президент объяснил, что пришел к таким выводам после доклада главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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Ракета, которая во вторник, 15 ноября, упала в Пшеводуве (Польша) и убила двоих людей, скорее всего не была выпущена украинскими системами ПВО. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, 16 ноября.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар". — сказал Зеленский.

По его словам, к таким выводам он пришел после того, как лично принял доклады у командующего Воздушными силами и главкома ВСУ Валерия Залужного.

Президент Украины подчеркнул, что один удар по территории на западе Украины совпадает по времени с взрывом на территории Польши, но, по информации украинских военных, снаряд разорвался в небе на украинской территории.

"С 25 ударов по времени совпадает один по территории Украины. У нас серьезные позиции. У нас есть фиксация, что та ракета, которая совпадает по времени с тем случаем, разорвалась в небе на нашей территории. Да , мы не можем исключать, что из-за погодных условий какой-то обломок мог улететь. Главное — диаметр 20 метров, глубина — 5 метров. Может быть обломок? Я считаю, что это была российская ракета", — объяснил свою позицию украинский президент.

Зеленский также особо сделал ударение на том, что Украина должна войти в состав следственной комиссии, которая будет разбираться в инциденте в Пшеводуве.

"Мы должны участвовать в расследовании. Я хочу, чтобы мы были справедливыми и если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства. Если не дай бог этот обломок убил людей, то надо извиняться", — сказал Зеленский.

Напомним, Украина признала использование ПВО вблизи места падения ракеты в Польше. По данным журналистов, украинские военные в беседе с представителем американского руководства сообщили, что пытались перехватить ракеты вблизи места, где накануне в Польше произошла трагедия.

Фокус также писал, что в Украине нашли доказательства причастности России к взрыву ракеты в Польше. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны призывает обеспечить доступ к месту падения снаряда должностным лицам Минобороны и ГПСУ. Безопасность Центральной Европы от российских атак во многом зависит от воздушного щита над Украиной.