"Це була не наша ракета": Зеленський відповів на звинувачення в інциденті з Польщею (відео)

Президент пояснив, що дійшов таких висновків після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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Ракета, яка у вівторок, 15 листопада, впала у Пшеводуві (Польща) й убила двох людей, швидше за все, не була випущена українськими системами ППО. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у середу, 16 листопада.

"Я не сумніваюся, що це була не наша ракета чи не наш ракетний удар", — сказав Зеленський.

За його словами, таких висновків він дійшов після того, як особисто прийняв доповіді в командувача Повітряних сил і головкому ЗСУ Валерія Залужного.

Президент України підкреслив, що один удар по території на заході України збігається з вибухом на території Польщі, але, за інформацією українських військових, снаряд розірвався в небі на українській території.

"З 25 ударів за часом збігається один по території України. У нас серйозні позиції. У нас є фіксація, що та ракета, яка збігається за часом, розірвалася в небі на нашій території. Так, ми не можемо заперечувати, що через погодні умови якийсь уламок міг відлетіти. Головне — діаметр 20 метрів, глибина — 5 метрів. Може бути уламок? Я вважаю, що це була російська ракета", — пояснив свою позицію український президент.

Зеленський також особливо наголосив на тому, що Україна має увійти до складу слідчої комісії, яка розбиратиметься в інциденті у Пшеводуві.

"Ми повинні брати участь у розслідуванні. Я хочу, щоб ми були справедливими і якщо це було використання нашої ППО, то я хочу ці докази. Якщо не дай боже цей уламок убив людей, то треба вибачатися", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна визнала використання ППО поблизу місця падіння ракети в Польщі. За даними журналістів, українські військові в бесіді з представником американського керівництва повідомили, що намагалися перехопити ракети поблизу місця, де напередодні в Польщі сталася трагедія.

Фокус також писав, що в Україні знайшли докази причетності Росії до вибуху ракети в Польщі. Секретар Ради нацбезпеки й оборони закликає забезпечити доступ до місця падіння снаряду посадовцям Міноборони та ДПСУ. Безпека Центральної Європи від російських атак багато в чому залежить від повітряного щита над Україною.