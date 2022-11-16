В Україні знайшли докази причетності Росії до вибуху ракети в Польщі, – РНБО

Секретар Ради нацбезпеки й оборони закликає забезпечити доступ до місця падіння снаряду посадовцям Міноборони та ДПСУ. Безпека Центральної Європи від російських атак багато в чому залежить від повітряного щита над Україною.

Related video

Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху в Польщі після влучення ракети. Про це написав у Twitter секретар Ради нацбезпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

На його вимогу, доступ мають надати представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України.

"Виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати докази російського сліду, які є в нас", — зазначив Данілов.

Українські представники хочуть отримати від партнерів інформацію, на підставі якої зробили висновок про ракету української ППО, сказав секретар.

Пресслужба апарату РНБО уточнила, що вранці 16 листопада у Києві під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Учасники зборів розглядали те, що сталося в Польщі.

"Залишаємося повністю відкритими для всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всього комплексу наявних даних. Тільки Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося", — заявили в апараті.

Убезпечити Центральну Європу від російських ракет, за оцінкою РНБО, можна лише шляхом розвитку дійового повітряного щита над Україною.

Військовий представник НАТО повідомив CNN, що ракету відстежив літак Альянсу, який пролітав над повітряним простором Польщі під час вибуху.

"Інформація з радарів була надана НАТО та Польщі", — сказав він, але не уточнив, хто саме запустив ракету.

Нагадаємо, що російська армія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні. Унаслідок було пошкоджено житлові будинки й об'єкти інфраструктури.

У Києві російські ракети прилітали в Печерський район, постраждали два житлові будинки.

Увечері з'явилася інформація про падіння ракети в польському місті Пшеводуві, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент США Джо Байден заявив про падіння у Польщі ракети українських сил ППО. У російському Міноборони кажуть, що ЗС РФ не завдавали ударів по території ближче, ніж за 35 кілометрів від кордону України та Польщі.

Російські військові кажуть, що фото уламків ракети вказують на снаряд комплексу ППО С-300.