Байден заявив, що в Польщі впала ракета української ППО, — Reuters

У Зеленського відповідальність за "зростання ризиків для прикордонних країн" поклали на Росію. У Міноборони РФ відкинули заяви про причетність до падіння ракети на польській території.

Related video

Президент США Джо Байден заявив, що у вівторок, 15 листопада, у польському місті Пшеводув упала ракета українських сил протиповітряної оборони (ППО). Про це пише видання Reuters із посиланням на джерело в НАТО.

"Президент США Джо Байден повідомив Групі семи та партнерам із НАТО, що вибух у Польщі був викликаний ракетою української ППО", — йдеться в публікації.

Раніше агентство зазначило, що, за словами Байдена, ракета, яка забрала життя двох людей у Пшеводуві, навряд чи була випущена з Росії.

Зі свого боку, Міністерство оборони РФ повідомило, що 15 листопада Збройні сили Росії не завдавали ударів по території ближче, ніж за 35 кілометрів від польсько-українського кордону, а знімки уламків ракети свідчать про те, що в Пшеводуві впав снаряд комплексу ППО С-300, які перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, зі свого боку, заявив, що "за ризики, які стрімко зростають, для прикордонних країн" відповідальна тільки російська сторона, оскільки вона розв'язала повномасштабну війну та завдає масованих ракетних ударів по українській території.

"Час у Європі закрити небо над Україною. Заради своєї безпеки теж", — написав Подоляк у своєму Twitter.

Зазначимо, що у вечірньому зверненні 15 листопада президент України Володимир Зеленський прямо звинуватив російську сторону в ракетному ударі по Польщі.

"Бити ракетами по країні НАТО... Це російський ракетний удар по колективній безпеці", — сказав глава держави.

Нагадаємо, 15 листопада Збройні сили РФ завдали масованого ракетного удару по території України, пошкодивши житлові будинки й об'єкти інфраструктури. Увечері того ж дня стало відомо, що на території Польщі, у місті Пшеводув, упала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Також ми писали, що в Росії на тлі повідомлень про падіння ракети в Москві силовики затримали польську дипломатка — жінку звинуватили в сприянні контрабанді алкоголю та хабарництві.