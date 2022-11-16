У Москві затримали польську дипломатку після влучання ракети по території Польщі (відео)

ФСБ стверджує, що громадянка Польщі отримала хабар у 20 тисяч євро для незаконного перевезення алкоголю в Росію.

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Федеральна служба безпеки РФ затримала в Москві громадянку Польщі з дипломатичним статусом за підозрою в сприянні контрабанді алкоголю на територію Росії. Силовики стверджують, що Бокшнайдер Малгожата Ева отримала 20 тисяч євро хабара за оформлення документів на перевезення спиртних напоїв. Про це повідомляє агентство "РІА Новини".

За версією слідства, співробітниця міжнародного банку Бокшнайдер отримала 20 тисяч євро хабара за підготовку фіктивних документів для звільнення від сплати митного збору під час ввезення алкоголю. Міністерство закордонних справ оголосило жінку персоною нон грата й вимагало від неї залишити територію Росії протягом тижня.

У ФСБ також показали відео, на якому зображено момент передбачуваного отримання хабара громадянкою Польщі. Одразу після того, як жінці передали конверт, її затримали співробітники російського силового відомства.

Крім цього, правоохоронці відзвітували про виявлення складу зберігання контрабандного алкоголю та затримання трьох громадян РФ, причетних до організації постачання продукції — вилучено понад 40 тонн спиртних напоїв загальною вартістю понад 2 млн доларів. Російські слідчі розпочали кримінальне провадження за статтями про контрабанду алкоголю та збут немаркованої продукції.

Раніше Фокус писав, що на території Польщі під час масованого обстрілу військами РФ України впали дві ракети. В результаті загинули двоє людей. Президент Польщі Анджей Дуда у зв'язку з інцидентом вирішив скликати Раду національної безпеки. У США вже погрожували Москві наслідками, якщо з'ясується, що вона є винуватцем попадання ракет на територію НАТО.

Президент Польщі також заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, проте найімовірніше, що це була ракета російського виробництва.