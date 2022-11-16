"Це розширення конфлікту": президент Польщі вирішив скликати Раду національної безпеки

У США вже прокоментували вибухи в Польщі, а також погрозили Москві наслідками, якщо з'ясується, що вона є винуватцем вибухів на території НАТО.

Related video

Глава канцелярії президента Польщі Павло Шрот заявив, що Анджей Дуда 16 листопада вирішив скликати Раду національної безпеки. Про це він написав у себе в Twitter.

За словами польського чиновника, засідання має розпочатися о 12:00.

Також у Канцелярії заявили, що після президента із президентом США Джо Байденом Дуда почав говорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Півночі заявив, що він розмовляв із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це пише Polsatnews.

"Ми знаходимося в дуже інтенсивному контакті з ключовими союзниками. Ми очікуємо на переговори з американською стороною", — сказав він.

За його словами, він підтримує зв'язок із радником з безпеки Джейком Салліваном. Півночі заявив, що кожне повідомлення з цього приводу потребує "обережності".

Водночас сенатор США Боб Мендес попередив про те, що, якщо з'ясується, що вибухи справді сталися через російські ракети, на Москву очікують наслідки. Про це пише видання Politico.

"Я сподіваюся, що росіяни швидко вибачаться за загибель людей і заявлять, що це було ненавмисно. Очевидно, що, якщо це було навмисно, це тягне за собою всілякі наслідки. Це безумовно розширення конфлікту і, звичайно, ставить під сумнів статтю 5", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що Європейська рада шокована вибухами у Польщі. За словами Шарля Мішеля, проводяться консультації із керівництвом Польщі, представниками Європейської ради та іншими союзниками.

Ще нагадаємо, що в Україні відреагували на обстріл Польщі російськими ракетами. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав дії, які варто було б зробити НАТО. Серед них консультація з Україною та надання Києву сучасних бойових літаків та систем ППО.

Також повідомлялося, що Зеленський про ймовірний ракетний удар РФ по Польщі. За словами Зеленського, РФ тероризує всіх, до кого може дістати. Але влада Польщі офіційно не підтвердила, що російські ракети впали на території країни.